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أخبار محلية > “ديوان المظالم” يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين الرابعة والسادسة
08/10/2019   6:30 م

“ديوان المظالم” يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين الرابعة والسادسة

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أعلن ديوان المظالم أسماء المقبولين بالمسابقة الوظيفية على المرتبتين الرابعة والسادسة، التي تم التقدم عليها في شهر شوال الماضي، وأُجريت لها المقابلة الشخصية في محرم 1441هـ.

ودعا الديوان جميع المتقدمين، للدخول إلى بوابته الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح، والحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، وذلك خلال الفترة (14-16) صفر الجاري، مصطحبين المستندات المطلوبة.

وأوضح أنه في حال عدم مراجعة المتقدم أو عدم استكمال البيانات في التاريخ المحدد، سيتم استبعاد المرشح، وترشيح من يليه في قائمة المتقدمين.

وأشار إلى أنه سيتم مطابقة مؤهلات المقبولين مع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية .وفق”أخبار24″.

“ديوان المظالم” يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين الرابعة والسادسة

أخبار محلية
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