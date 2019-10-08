“911” يعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي على رتبتي جندي أول وجندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911” للكادر النسائي بمنطقة الرياض، على رتبتي (جندي أول- جندي).
وطلبت الإدارة من المقبولات مبدئياً الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية في الوقت المحدد لكل طالبة، وإحضار نموذج موعد المراجعة مع أصل الهوية، وأصل الشهادات (البكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة، دورات)، وصورة من اختبار قياس، وملف لحفظ المتطلبات، وقلم أزرق جاف.
ووجهت المقبولات الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات، وعدم اصطحاب الهواتف والمرافقين أثناء مراجعة اللجنة.
نتيجة القبول المبدئي ومواعيد المراجعة وفق”أخبار24″.