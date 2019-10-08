وثق مقطع فيديو تصاعد ألسنة الدخان في الكلية الجامعية بتربة وتحرك مركبات الدفاع المدني لمباشرة الحريق، فيما أصدرت جامعة الطائف بياناً لكشف ملابسات الواقعة، مؤكدةً السيطرة على الحريق وانتظام الدراسة بشكل طبيعي في الكلية.
وذكرت الجامعة أنه في تمام الساعة 9:52 من صباح اليوم (الثلاثاء)، تم رصد تصاعد الأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بتربة.
وأوضحت الجامعة أن المسؤولين في الكلية قاموا على الفور بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة.
وأضافت أن فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة باشرت الحادثة وأخمدت الحريق بشكل نهائي، مؤكدة أنه لم ينتج عنه أية إصابات أو خسائر بشرية، وأنه تم إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي في القسم.
وفق”أخبار24″.