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أخبار محلية > “الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق من الغد وحتى الأحد المقبل
08/10/2019   6:24 م

“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق من الغد وحتى الأحد المقبل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/ س، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأبانت الهيئة أن الحالة المذكورة تشمل مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

يذكر أن تنبيه الأرصاد أوضح أن الحالة المطرية تبدأ غداً (الأربعاء) وتستمر حتى الأحد المقبل.وفق”أخبار24″.

“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق من الغد وحتى الأحد المقبل

أخبار محلية
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