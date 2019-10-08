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أخبار محلية > “العمل” تشرع في إلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها بما يتوافق مع نشاطها الفعلي
08/10/2019   6:22 م

“العمل” تشرع في إلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها بما يتوافق مع نشاطها الفعلي

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شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ خطتها الرامية لإلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع نشاطها الفعلي.

وأوضحت الوزارة، أنها تهدف من وراء هذه الخطة لتصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل، وتنظيمه، ليكون أكثر قابلية واستجابة لبرامج التوطين، كون أن معدلات التوطين تختلف باختلاف نشاط المنشأة.

كما دعت “العمل”، أصحاب المنشآت، إلى البدء في تحديث سجلاتهم لدى وزارة التجارة والاستثمار، وتحري الدقة عند تسجيل أنشطة منشآتهم، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل، بحيث يتوافق مع أنشطتهم الفعلية، كي لا يتعرضوا للمساءلة.وفق”أخبار24”.

“العمل” تشرع في إلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها بما يتوافق مع نشاطها الفعلي

أخبار محلية
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