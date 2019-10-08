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أخبار محلية > بكلمات مؤثرة.. “الجبير” يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته
08/10/2019   6:18 م

بكلمات مؤثرة.. “الجبير” يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته

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قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، تعازيه ومواساته للأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في وفاة والدته.

وذكر الجبير أن الأمير بندر فقد أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم، وألم فقد الأم لا يساويه ألم وفراقها لا يضاهيه فراق، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم جميع أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وأضاف أنه يعتبر نفسه ابناً للأمير بندر الذي تعلم منه الكثير وعمل معه لعقود، مشيرا إلى أنه يعرف جيداً برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس (الإثنين)، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، فيما صُلي عليها بعد صلاة العشاء، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.وفق”أخبار24″.

بكلمات مؤثرة.. “الجبير” يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته

أخبار محلية
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