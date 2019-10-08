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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: إغلاق 50% من مصانع الأدوية التي زراتها الفرق الرقابية
08/10/2019   12:52 م

“الغذاء والدواء”: إغلاق 50% من مصانع الأدوية التي زراتها الفرق الرقابية

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، إن الهيئة أغلقت 50% من مصانع الأدوية التي زارتها بالمملكة، خلال العام 2019، لمخالفتها الإشتراطات والمعايير.

وأضاف الدكتور الجضعي خلال مشاركته في “ديوانية الغذاء والدواء” بفرع الهيئة في الدمام مساء الإثنين، أن الهيئة سحبت أيضاً الكثير من الأدوية من السوق بعضها منتج محلياً، كما كشفت 78 ملوثا في أغذية مستوردة، منها تلوثات إشعاعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء، وفقاً لـ”الرياض”، أن الهيئة تتابع عبر برنامج “رصد” نحو 100 مليون دواء بالمملكة، وذلك من خلال اشتراك 2000 صيدلية أهلية وحكومية في البرنامج.

“الغذاء والدواء”: إغلاق 50% من مصانع الأدوية التي زراتها الفرق الرقابية

أخبار محلية
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