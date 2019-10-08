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أخبار محلية > حملات تفتيشية لـ”التأمينات” تكشف موظفين سعوديين بالقطاع الخاص غير مسجلين في النظام
08/10/2019   12:51 م

حملات تفتيشية لـ”التأمينات” تكشف موظفين سعوديين بالقطاع الخاص غير مسجلين في النظام

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كشفت الحملات التفتيشية التي تنفذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وجود عدد من العاملين السعوديين بالقطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات.

وأوضحت المؤسسة أن وجود عاملين سعوديين بالقطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، أكدته أيضا معلومات وردت للمؤسسة من جهات حكومية معنية بسوق العمل.

وأكدت أنها وحفظاً لحقوق المشتركين، ستعمل على تسجيل أي عامل لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص تكتشف أنه غير مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، وأنها في ذات الوقت ستطبق العقوبات النظامية على المنشآت التي لا تحرص على تسجيل منسوبيها في نظام التأمينات الاجتماعية. وفق”أخبار24″.

حملات تفتيشية لـ”التأمينات” تكشف موظفين سعوديين بالقطاع الخاص غير مسجلين في النظام

أخبار محلية
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