“الطيران المدني” توقّع عقد تصميم مطار أبها الدولي الجديد

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الإثنين)، عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة عبدالهادي المنصوري، على هامش مشاركته في لقاء “متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية”، الذي رعاه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 8 ملايين مسافر، وساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، ومنطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.
وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيقوم بتصميم المطار الجديد خلال 12 شهراً، وبعد الانتهاء من أعمال التصميم سيتم تأهيل المقاولين الذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع. وفق”أخبار24″.