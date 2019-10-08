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أخبار محلية > الدفاع المدني يقدم نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق
08/10/2019   12:49 م

الدفاع المدني يقدم نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأكدت المديرية أهمية الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

كما حثت على تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وتجنب الغبار لما قد يسببه من تهيُّج لأمراض الصدر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت لحالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية.وفق”أخبار24″.

الدفاع المدني يقدم نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق

أخبار محلية
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