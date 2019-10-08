ألقت القنصل الأمريكية في الظهران، راتشنا كورهنن، قصيدة “على البال” التي كتبها الأمير نواف بن فيصل وغناها الفنان محمد عبده، وذلك أثناء مشاركتها في الأمسية السنوية لـ”مجموعة شعر الظهران”.
وظهرت كورهنن في مقطع فيديو نشرته القنصلية عبر حسابها في “تويتر”، وهي تلقي القصيدة بلغة عربية ضعيفة، معبرة عن شكرها وسعادتها على دعوتها للمشاركة في هذه الأمسية الشعرية.
وقالت عقب إلقاء القصيدة: “منحوني فرصة لتعلم أغنية أخرى للفنان محمد عبده.. الشعر العربي جميل ومؤثر، سامحوني على إلقائي الخاطئ لبعض الكلمات، لكنني فعلاً أحب هذه الأغنية”.
شكرًا لDhahran Poetry Group# لدعوتي إلى أمسيتهم الشعرية السنوية. منحوني فرصة لتعلّم أغنية أخرى ل @Mohammed_Abdu. #الشعر العربي جميل ومؤثّر. سامحوني على إلقائي الخاطىء لبعض الكلمات لكنني فعلا أحبّ هذه القصيدة من كلمات الشاعر @nawafbinfaisal pic.twitter.com/o4nULrydBZ
— U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) October 7, 2019 وفق”أخبار24″.