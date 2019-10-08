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أخبار محلية > “أمانة الشرقية” تبدأ خلال أسبوعين تركيب بوابات إلكترونية في الأنفاق لمجابهة الأمطار
08/10/2019   12:46 م

“أمانة الشرقية” تبدأ خلال أسبوعين تركيب بوابات إلكترونية في الأنفاق لمجابهة الأمطار

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كشف أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن الأمانة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، بالتعاون مع المرور، في تركيب بوابات إلكترونية تعمل بالتحكم عن بعد في الأنفاق بالمدن الكبيرة، لإغلاقها عند وصول مياه الأمطار لمستويات خطيرة.

وأوضح المهندس الجبير، خلال مؤتمر صحفي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس، أن المشروع يأتي ضمن مبادرات الأمانة المتعددة، وستكون البداية بالأنفاق الواقعة في منطقة حرجة، التي تصل فيها المياه إلى مستوى 40 ملم فما فوق، على أن يُستكمل المشروع في بقية أنفاق المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، أشار المهندس الجبير خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن أمانة الشرقية تعمل باستمرار على تنفيذ مشاريع تهدف للمحافظة على مستوى جيد من السلامة المرورية بالمنطقة، وذلك بالصيانة المستمرة للطرق بالتعاون مع المرور والجهات المعنية بالطرق الذكية. وفق”أخبار24″.

“أمانة الشرقية” تبدأ خلال أسبوعين تركيب بوابات إلكترونية في الأنفاق لمجابهة الأمطار

أخبار محلية
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