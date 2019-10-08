دُفن بمقبرة “عرقة” أمس (الإثنين)، بحضور جموع غفيرة من المشيعين، جثمان وزير الصناعة والكهرباء الأسبق عبدالعزيز الزامل، الذي تُوفي الأحد عن عمر ناهز الـ78 عاماً.
ونُقل جثمان الفقيد إلى مقبرة “عرقة” أمس، بعد أن أُديت صلاة الميت على جثمانه بعد صلاة العصر بمسجد الملك خالد في حي أم الحمام بالرياض.
الزامل من مواليد عام 1941، وحاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة كاليفورنيا عام 1967، ثم الماجستير في الهندسة الصناعية من نفس الجامعة عام 1968.
تدرج الفقيد في السلم الوظيفي بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية، وشغل منصب مدير الإدارة الهندسية ثم نائباً للمدير العام، ثم أصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، في عام 1976 حتى 1983.
كما شغل منصب وزير الصناعة والكهرباء خلال الفترة 1983-1995، ومنصب رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء عام 2008، ورئيس مجلس إدارة “سبكيم”، إضافةً إلى ترؤسه مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة.
وفق”أخبار24″.