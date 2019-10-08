افتتح وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن فرحان، أمس (الإثنين)، معرض “العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية”، بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي ينظم بتعاون دولي بين الهيئة الملكية والمعهد.
ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني، من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة، والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير “يان أرثوس- بيرتراند”.
وأكد وزير الثقافة بمناسبة هذا الافتتاح أن جوهر العلا يكمن في العلاقة بين التراث والفن والطبيعة، حيث يشكل افتتاح المعرض بالتزامن مع تدشين الرؤية الثقافية والتراثية لـلعلا، بمثابة دعوة للعالم للمشاركة في صون إرث المملكة الحضاري للعالم، وتحقيق التوازن بين طموحات التنمية والحفاظ على الخصائص البيئية والطبيعية للمكان، بما يحفظ كنوز البلاد التراثية للأجيال المقبلة.
وفق”أخبار24″.