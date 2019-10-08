قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن وجود الدمى وألعاب الأطفال التي على شكل حيوانات أو غيرها في البيت لا يجوز.
وأوضح المنيع خلال رده على سؤال ورد لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” بشأن حكم وجود ألعاب الأطفال التي على شكل دمى أو حيوانات في الغرفة التي يصلي فيها الإنسان، وهل تؤثر على الصلاة، أنها لا تؤثر على الصلاة، إلا أنه يجب تنقية أعمالنا منها.
واستدرك الشيخ المنيع جوابه بتأكيده تحريمها، قائلاً: “ينبغي أن نعرف حكم هذه الدمى المبنية على صور حيوانات أو أي صور من التصاوير الحية.. فهذا في الواقع لا يجوز بحال من الأحوال، وهي حرام”.
وفق”اخبار24″.