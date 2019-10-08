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أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر مقطعي فيديو لفرقتين شعبيتين ويطلب مشاركتهما بموسم الرياض
08/10/2019   9:05 ص

تركي آل الشيخ ينشر مقطعي فيديو لفرقتين شعبيتين ويطلب مشاركتهما بموسم الرياض

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نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، مقطعي فيديو لفرقتين شعبيتين يؤدي أفرادهما فقرات فلكلورية تراثية.

وأبدى تركي آل الشيخ إعجابه بالعروض التي تقدمها الفرقتان، طالباً منهما المشاركة في موسم الرياض الذي سينطلق في الـ 11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتفاعلت فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي إحدى الفرقتين التي طلب حضورهما رئيس هيئة الترفيه مع الدعوة، مبدية موافقتها واستعدادها للمشاركة في موسم الرياض.

تركي آل الشيخ ينشر مقطعي فيديو لفرقتين شعبيتين ويطلب مشاركتهما بموسم الرياض

أخبار محلية
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