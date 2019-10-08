أقامت السفارة الأفغانية بالرياض مساء أمس (الإثنين) حفلاً لتقليد الأمير تركي الفيصل وسام “الغازي مير بجه خان”، أحد أعلى الأوسمة في أفغانستان؛ تقديراً لجهوده في دعم استقلال أفغانستان وسيادتها الوطنية ودوره في إحلال السلام والاستقرار فيها.
وكان الرئيس الأفغاني قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتكريم الأمير تركي الفيصل وتقليده الوسام الرفيع؛ حيث قدمه نيابة عنه، وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد قيومي والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، مساء أمس، بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية.
وحضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مساء أمس (الإثنين) في فندق الفيصلية بالرياض، عدد من الأمراء والمسؤولين في مقدمتهم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، إضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والإعلاميين.
وفي سياق متصل، جدد السفير الأفغاني سيد جلال كريم، خلال كلمته في الحفل، إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت تابعة لأرامكو مؤخراً، مؤكداً على تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وأمن شعبها والمقيمين فيها.
وفق”أخبار24″.