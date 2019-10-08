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اخبار رياضية > مصادر: عامل عطّل تقنية “VAR” خلال مباراة النصر والفتح لشحن جواله
08/10/2019   9:04 ص

مصادر: عامل عطّل تقنية “VAR” خلال مباراة النصر والفتح لشحن جواله

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كشفت مصادر عن السبب وراء تعطل تقنية الفيديو “VAR” خلال مباراة النصر والفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي فاز فيها النصر بهدف نظيف، مبينة أن عاملاً قام بفصل الأسلاك.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فصل الأسلاك الخاصة بالتقنية لشحن هاتفه الجوال، دون إدراكه أنه فصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة لتقنية الفيديو.

وأشارت إلى أن رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكور كشف خلال المؤتمر الصحفي أمس (الإثنين) بمقر اتحاد القدم، عن 3 مباريات أخرى تعطلت فيها التقنية؛ وهي الوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة، مؤكدة أن هناك مباريات أخرى غير هذه الأربع شهدت تعطل التقنية.

مصادر: عامل عطّل تقنية “VAR” خلال مباراة النصر والفتح لشحن جواله

اخبار رياضية
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