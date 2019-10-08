وصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنظر في إمكانية إجراء عملية فصل لهما.
وأظهر مقطع فيديو وصور لحظة وصول التوأم برفقة عائلتهما إلى المطار قادمين من تونس؛ حيث تم استقبالهما في السفارة السعودية هناك، تمهيداً لنقلهما لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
من جهتهما، عبّر والدا التوأم السيامي عن فرحتهما بسلامة الوصول إلى أرض المملكة، وقدما شكرهما وتقديرهما لقيادة المملكة على الموافقة بإجراء عملية الفصل للطفلين.
فيديو | التوأم السيامي الليبي يصل إلى #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/7QuaB7TWeJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2019
وفق”أخبار24″.