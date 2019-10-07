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أخبار محلية > إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع.. وتتوعد بالمحاسبة
07/10/2019   11:57 م

إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع.. وتتوعد بالمحاسبة

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نفت إمارة منطقة الباحة ما تم تداوله بشأن إعلان إحدى مؤسسات تنظيم الاحتفالات والمهرجانات عن موعد إطلاق مهرجان الباحة الربيعي بمحافظات القطاع التهامي، متوعدةً بمحاسبة أي جهة تنشر أي إعلانات دون علمها.

وأكّدت أنه لم يتم تسليم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه، معلنةً عن بدء قبول طلبات المؤسسات الراغبة في تنظيمه، حيث يجب إرفاق كامل الأوراق مع الملف التعريفي وإرساله عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.

وأضافت الإمارة أن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، مؤكّدة أن من يحاول نشر أي إعلانات دون علمها ستتم محاسبته وفق النظام. وفق”أخبار24″.

إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع.. وتتوعد بالمحاسبة

أخبار محلية
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