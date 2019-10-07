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أخبار محلية > مئات الفعاليات بالتفاصيل والأماكن.. تعرّف على كل ما سيشهده موسم الرياض خلال أكثر من شهرين
07/10/2019   11:55 م

مئات الفعاليات بالتفاصيل والأماكن.. تعرّف على كل ما سيشهده موسم الرياض خلال أكثر من شهرين

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض، والذي سيضم أكثر من 100 فعالية مختلفة على مدار 70 يوماً.

وأوضحت أن الفعاليات ستُقام في 12 منطقة بالعاصمة، منها 6 رئيسية و6 ثانوية، وهي: (الرياض بوليفارد، واجهة الرياض، الجنادرية، مركز الملك عبدالله المالي، استاد الملك فهد، حي السفارات، حي المربع، حي الملز، وادي نمار، قصر الحكم، الثمامة، حديقة نوفا للحياة البرية).

والفعاليات عبارة عن عروض حماسية من الأكشن وعروض خفة اليد، والحياة البرية ومطاعم ومقاهٍ وماركات عالمية والنافورة الراقصة على أنغام الموسيقى تصحبها العروض ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لعروض السيارات والمزادات والفاشن، والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل.

ويمكن الاطلاع على مواعيد الفعاليات وأماكن إقامتها وتفاصيل أكثر عنها من خلال هذا الــرابــط . وفق”أخبار24″.

مئات الفعاليات بالتفاصيل والأماكن.. تعرّف على كل ما سيشهده موسم الرياض خلال أكثر من شهرين

أخبار محلية
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