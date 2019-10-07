نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان
07/10/2019   11:50 م

بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان

+ = -
469

أدى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، صلاة الميت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام على والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز – ابن الفقيدة – وعدد من الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل، وعدد من المسؤولين، وجموع من المصلين.

صورة

صورة

صورة

صورة

وفق”أخبار24″.

بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067196.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.