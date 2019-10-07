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أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة مداهمة فرق التجارة معملاً لتصنيع الحلويات تديره عمالة مخالفة في حائل
07/10/2019   11:41 م

بالفيديو.. لحظة مداهمة فرق التجارة معملاً لتصنيع الحلويات تديره عمالة مخالفة في حائل

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ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الإثنين)، معملاً عشوائياً لتصنيع الحلويات، تديره عمالة مخالفة داخل أحد المواقع السكنية في مدينة حائل.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة المعمل من قبل فرقها، والتي صادرت 6400 علبة من الحلويات طُبعت عليها علامات تجارية مجهولة.

وأكدت الوزارة أنه جرى إغلاق الموقع واستدعاء صاحب المعمل لإكمال الإجراءات النظامية. وفق”أخبار24″.

بالفيديو.. لحظة مداهمة فرق التجارة معملاً لتصنيع الحلويات تديره عمالة مخالفة في حائل

أخبار محلية
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