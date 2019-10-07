أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج “سكني” اكتسب رضا المواطن نظرًا للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكافة الشرائح، مشيراً إلى أن البرنامج يمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوّع حلوله، ويعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري.
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة حوارية عُقدت اليوم الإثنين ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المقام حاليًا في دبي، أن البرنامج يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلائم جميع الفئات.
وأضاف أن هذه الحلول تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100% بالشراكة مع الجهات التمويلية، ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين تم طرح عشرات المشاريع السكنية ضمن بيئة متكاملة وشاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة.
وأشار إلى أن الوزارة وسّعت نطاق خدماتها الإلكترونية وعززت من تحولها الرقمي بما يخدم كل الشرائح، وذلك عبر منصات مختلفة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من جميع الخدمات المتاحة، مستشهدًا برحلة المستفيدين عبر بوابة “سكني”.
واستعرض الحقيل أبرز مزايا “البناء المستدام” باعتباره أحد التنظيمات التي أطلقتها الوزارة، وذلك لرفع مستوى جودة البناء خلال مدة التنفيذ وبعد الاكتمال، مبيّناً أن سياسة التنظيمات والتشريعات التي عملت عليها تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين بيئته ليصبح أكثر توازناً واستدامة.وفق”أخبار24″.