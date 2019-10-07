قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الهجمات على منشأتي “أرامكو” في بقيق وخريص، كان بمثابة خطوة متهورة وضعت الخليج والسلام الإقليمي على شفا الانفجار، وأدت لرفع مستوى التوتر في المنطقة.
وأضاف الحريري خلال حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الأحد، أن لبنان يثق في حكمة قيادة المملكة التي سلطت الضوء على الأهداف وراء العدوان، ولم تستجب لمحاولات الاستفزاز من الجانب الآخر.
واقترح الحريري حل الأزمة سياسياً عبر الحوار، مشيراً إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج، واتخذت قراراً بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، حسب تعبيره.
وشدد على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه جزءاً من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية.
وفق”أخبار24″.