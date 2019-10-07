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أخبار محلية > بيان من شرطة الرياض حول فيديو تحرش مقيمَين بفتيات في أحد المقاهي
07/10/2019   6:53 م

بيان من شرطة الرياض حول فيديو تحرش مقيمَين بفتيات في أحد المقاهي

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسية السورية ظهرا في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يقومان بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما في أحد المقاهي داخل مجمع سكني، ووثقا جريمتهما ونشراها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري, إن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، “مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر”، والقبض عليهما، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نُسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها. وفق”أخبار24″.

بيان من شرطة الرياض حول فيديو تحرش مقيمَين بفتيات في أحد المقاهي

أخبار محلية
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