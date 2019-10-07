​”السوق المالية”: 50 ألف ريال غرامة بحق 3 شركات مخالفة

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على 3 شركات مخالفة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فضلاً عن عدم تقديم تقريرها عن العام المالي المنقضي للهيئة والمساهمين.
وتضمّن القرار غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على إحدى شركات التطوير العقاري بالمملكة، لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية وتأخّرها عن الإفصاح عن تقريرها السنوي مدة تزيد على 7 أشهر.
كما تم فرض 20 ألف ريال غرامة على إحدى شركات التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة من المادة 64 من قواعد طرح الأوراق المالية وعدم إفصاحها عن قوائمها المالية وتأخرها 16 يوماً بعد انقضاء الفترة النظامية المحددة بـ 30 يوماً.
وفرضت غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحق شركة ملابس ومستلزمات رجالية، لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية وتأخّرها عن الإفصاح عن تقريرها السنوي مدة تقترب من 5 أشهر. وفق”أخبار24″.