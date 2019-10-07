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أخبار محلية > الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات في جدة والجموم
07/10/2019   6:49 م

الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات في جدة والجموم

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تمكنت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة، من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، والقبض على عناصره.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة.

وأكد أن ثلاثتهم أقرُّوا بارتكاب 10 عشر جرائم سرقة، تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315 ألف ريال، وتم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم. وفق”أخبار24″.

الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات في جدة والجموم

أخبار محلية
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