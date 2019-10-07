بالصور … تكريم ممرضة أنقذت حياة شخص تعرض لحادث على طريق عفيف – الدوادمي

كرم مدير مستشفى عفيف، الممرضة، الدكتور عادل متعب بن عميرة، الممرضة مي ذيب الجذع، التي أسعفت مصابًا في حادِث مروري على طريق عفيف – الدوادمي، وأنقذت حياته .
وكانت الجذع قد قامت – فور رؤيتها للحادث- أثناء توجهها لمدينة الرياض بالاتصال على عمليات أمن الطرق والهلال الأحمر، ومن ثم قدمت الخدمات الإسعافية للمصاب وقامت بعمل الإنعاش القلب الرئوي له والبقاء بجانبه ومتابعة علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.
وأشاد “ابن عميرة” بتصرف الممرضة، واصفًا موقفها بالمشرف لجميع ممارسي مهنة التمريض.
من جهتها عبرت أخصائية التمريض، مي الجذع، عن سعادتها بهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
وفق “أخبار24”.