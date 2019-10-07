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أخبار محلية > بالصور … تكريم ممرضة أنقذت حياة شخص تعرض لحادث على طريق عفيف – الدوادمي
07/10/2019   6:48 م

بالصور … تكريم ممرضة أنقذت حياة شخص تعرض لحادث على طريق عفيف – الدوادمي

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كرم مدير مستشفى عفيف، ‏الممرضة، الدكتور عادل متعب بن عميرة، الممرضة مي ذيب الجذع، التي أسعفت مصابًا في حادِث ‏مروري على طريق عفيف – الدوادمي، وأنقذت حياته .‏

وكانت الجذع قد قامت – فور رؤيتها ‏للحادث- أثناء توجهها لمدينة الرياض بالاتصال على عمليات ‏أمن الطرق والهلال الأحمر، ومن ثم قدمت ‏الخدمات الإسعافية للمصاب وقامت بعمل الإنعاش القلب الرئوي له ‏والبقاء بجانبه ومتابعة علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.‏

‏وأشاد “ابن عميرة” بتصرف الممرضة، واصفًا موقفها ‏بالمشرف لجميع ممارسي مهنة التمريض.‏

من جهتها عبرت أخصائية التمريض، مي الجذع، عن سعادتها ‏بهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل‎.

صورة

وفق “أخبار24”.

بالصور … تكريم ممرضة أنقذت حياة شخص تعرض لحادث على طريق عفيف – الدوادمي

أخبار محلية
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