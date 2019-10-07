بالصور …. سفينة الحاويات “MSC مينا” الأضخم في العالم ترسو بميناء الملك عبدالله

وصلت إلى ميناء الملك عبدالله برابغ، أمس (الأحد)، سفينة الحاويات “MSC مينا”، التي تعد من الفئة الأضخم في العالم، وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها ميناء سعودي هذه السفينة، ما يشير لتميز ميناء الملك عبدالله وقدرته على استقبال أكبر سفن العالم.
وتصل الطاقة الاستيعابية لسفينة الحاويات “MSC مينا” 23.656 حاوية، بطول كلي 400 متر, وعرض 61 متراً، وغاطس يصل إلى 16.5 متر، ويمكنها استيعاب 24 صفاً من الحاويات بارتفاع 13 حاوية لكل صف.
وتصنف السفينة من فئات السفن التي تسهم في خفض استهلاك الوقود اللازم لكل حاوية، وخفض تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكان ميناء الملك عبدالله أعلن مؤخراً، تسلمه 28 رافعة “Liebherr” من أحدث الرافعات في العالم، استعداداً لبدء المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطة الحاويات.
وفق”أخبار24″.