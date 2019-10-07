استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والعلماء، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال؛ الأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.
وفق”اخبار24″.