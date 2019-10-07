“التجارة” تستدعي 93 مركبة “GMC” لخلل في مستشعر خزان الوقود

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 93 سيارة من نوع GMC” SIERRA 3500″، موديلات “2016-2018″، لوجود خلل فني قد يؤدي لتسرب الوقود من الخزان، وقد يسفر عن حدوث حريق حال توفر مصدر اشتعال.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية أن يعلق مستشعر تعبئة الوقود في الخزان الأمامي في وضع مخفض في هذا النوع من المركبات، ما يؤدي لاستمرار تعبئة الخزان بشكل زائد، فيتسرب الوقود منه، الأمر الذي قد يتسبب في خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت “التجارة والاستثمار” ملاك وقائدي النوع المذكور من المركبات بالموديلات المشار إليها، للتواصل مع الوكيل المورد، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. وفق”أخبار24″.