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أخبار محلية > “التأمينات” توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري
07/10/2019   2:44 م

“التأمينات” توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بإمكان المشترك ضم مدد اشتراكه السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدده في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.

وأبانت المؤسسة أنه يجب على المشترك أن يتقدم بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً، كما يجب ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/ 10/ 1437هـ، إذ يتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز عند تاريخ تقديم الطلب سن 59.

وأضافت أنه يجب ألا يكون المعاش في نظام التأمينات قد استُحق بسبب العجز. وفق”أخبار24″.

“التأمينات” توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري

أخبار محلية
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