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أخبار محلية > “الخارجية”: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب أموالاً مقابل القبول الجامعي والتصديق على الأوراق والشهادات
07/10/2019   2:45 م

“الخارجية”: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب أموالاً مقابل القبول الجامعي والتصديق على الأوراق والشهادات

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نفت وزارة الخارجية علاقتها باتصالات مجهولة تلقاها عدد من المواطنين والمقيمين، يزعم أصحابها أنهم من موظفي الوزارة، ويطلبون مبالغ مالية نظير توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب تلقي الوزارة شكاوى من مواطنين ومقيمين، تفيد بتلقيهم اتصالات من مجهولين، يزعمون أنهم من موظفي الوزارة، يطلبون مبالغ مالية نظير تقديم بعض الخدمات، مؤكداً أن وزارة الخارجية لا علاقة لها بتلك الاتصالات المشبوهة التي يهدف أصحابها للنصب والاحتيال.

وحذر السفير كاتب، المواطنين والمقيمين، من التجاوب مع تلك الاتصالات، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق هذه الممارسات المشبوهة. وفق”أخبار24″.

“الخارجية”: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب أموالاً مقابل القبول الجامعي والتصديق على الأوراق والشهادات

أخبار محلية
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