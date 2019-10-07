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اخبار رياضية > إعلان نتائج قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين
07/10/2019   2:39 م

إعلان نتائج قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين

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سُحبت اليوم (الإثنين)، قرعة مباريات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي تجري مبارياته خلال (3- 10) ‏نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:‎ هجر – الرائد. •‎القيصومة – أبها. ‏‎•‎الجبيل – العدالة. ‏‎•‎الجبلين – الثقبة. ‏‎•‎القادسية – الروضة. ‏‎•‎العربي – الباطن. ‏‎•‎نجران – الخلود. ‏‎•‎المجزل – طويق. ‏‎•‎الأنصار – البكيرية. ‏‎•‎الصفا – الكوكب. ‏‎•‎النهضة – الأخدود. ‏‎• ‎الساحل – أحد. ‏‎•‎الشعلة – الصقور.

ويستضيف الهلال عرعر، ويواجه فريق “وج” نظيره الفيصلي، فيما جاءت بقية المباريات على النحو التالي: ‏‎•‎عكاظ – الفيحاء. ‏‎• ‎الحزم – الدرع. ‏‎•‎التقدم – الاتفاق. ‏‎•‎الشرق –الوحدة. ‏‎•‎الانتصار – الفتح. ‏‎•‎التعاون – اللواء. ‏‎•‎الحجاز – ضمك.

ويلتقي الأهلي على ملعبه بفريق الجندل، ويستضيف طبرجل الشباب، ويواجه الاتحاد فريق ‏الرياض، فيما يواجه عفيف على ملعبه فريق النصر‎

كاس الملك

إعلان نتائج قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين

اخبار رياضية
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