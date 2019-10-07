إعلان نتائج قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين

سُحبت اليوم (الإثنين)، قرعة مباريات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي تجري مبارياته خلال (3- 10) نوفمبر المقبل.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: هجر – الرائد. •القيصومة – أبها. •الجبيل – العدالة. •الجبلين – الثقبة. •القادسية – الروضة. •العربي – الباطن. •نجران – الخلود. •المجزل – طويق. •الأنصار – البكيرية. •الصفا – الكوكب. •النهضة – الأخدود. • الساحل – أحد. •الشعلة – الصقور.
ويستضيف الهلال عرعر، ويواجه فريق “وج” نظيره الفيصلي، فيما جاءت بقية المباريات على النحو التالي: •عكاظ – الفيحاء. • الحزم – الدرع. •التقدم – الاتفاق. •الشرق –الوحدة. •الانتصار – الفتح. •التعاون – اللواء. •الحجاز – ضمك.
ويلتقي الأهلي على ملعبه بفريق الجندل، ويستضيف طبرجل الشباب، ويواجه الاتحاد فريق الرياض، فيما يواجه عفيف على ملعبه فريق النصر