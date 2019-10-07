“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في باكستانَيين بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية في محافظة جدة اليوم (الإثنين)، حكم القتل تعزيراً بوافدين باكستانيي الجنسية لقيامهما بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على كلٍّ من/ محمد أكبر محمد رمضان وغلام قمر غلام حسين، عند قيام كل منهما بتهريب الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب لهما.
وأضافت أن الجانيين أُحيلا إلى المحكمة، التي قضت بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ الحكم اليوم. وفق”أخبار24″.