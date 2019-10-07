نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مؤسسة النقد تُقر تعديلات لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية
07/10/2019   2:26 م

مؤسسة النقد تُقر تعديلات لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية

+ = -
911

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية، لتسريع إجراءاتها، بهدف تقديم الخدمة للعملاء بكل يسر وسهولة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لهذه المؤسسات، بحيث تفتح حساباتها البنكية وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها.

كما تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة، من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات.

وأفادت مؤسسة النقد بأنها قررت استحداث فقرة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة. وفق”أخبار24″.

مؤسسة النقد تُقر تعديلات لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067099.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.