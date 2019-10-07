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أخبار محلية > وزير التعليم يسند تنفيذ 53 مشروعاً متعثراً إلى شركة تطوير المباني
07/10/2019   9:06 ص

وزير التعليم يسند تنفيذ 53 مشروعاً متعثراً إلى شركة تطوير المباني

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعاً تعليمياً إلى شركة تطوير المباني، وذلك ضمن مشروعات المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخة عقودها.

وأنهى آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال (11) مبنى بمحافظة الأحساء بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، و(15) مبنى بمنطقة المدينة المنورة بـ96.6 مليون ريال، و(14) مبنى بمنطقة عسير بـ61.2 مليون ريال، وكذلك (8) مبانٍ بمنطقة مكة المكرمة بـ61.7 مليون ريال، و(5) مبانٍ بمنطقة الرياض بـ24.3 مليون ريال.

يأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، بما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها.وفق”أخبار24″.

وزير التعليم يسند تنفيذ 53 مشروعاً متعثراً إلى شركة تطوير المباني

أخبار محلية
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