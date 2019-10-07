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اخبار رياضية > بالفيديو … أثار جدلاً بتصريحاته.. نائب رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تشعلل الدوري وهذا جميل
07/10/2019   9:04 ص

بالفيديو … أثار جدلاً بتصريحاته.. نائب رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تشعلل الدوري وهذا جميل

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قال نائب رئيس لجنة الحكام السعودية يوسف ميرزا، إن الأخطاء التحكيمية المؤثرة والمهمة هي من تغير سير المباراة وترفع درجة حرارة المباراة والجمهور.

وأضاف ميرزا في تصريحات عرضها برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أن مباراة من غير أخطاء هي غير موجودة ولا أحد يهتم بها أو يتكلم عنها، ليستكمل: “الميزة في الدوري السعودي أن الجدل موجود وهذا اللي محلي الدوري ما دام الدوري مشعلل فهو جميل”.

وتابع: “الفار لا يرجع فيه حكم المباراة بكل لحظة لكن الخطأ الواضح والجلي يدفع الحكم إلى العودة”، مشيراً إلى أن لجنة الحكام تجتمع بشكل مستمر وتنظر في استفسارات وشكاوى الأندية عن أية حالات تحكيمية”.

وأثارت تصريحات ميرزا جدلاً في الأوساط الرياضية والنقاد حيث اعتبرها البعض غير موفقة من مسؤول داخل اللجنة.

بالفيديو … أثار جدلاً بتصريحاته.. نائب رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تشعلل الدوري وهذا جميل

اخبار رياضية
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