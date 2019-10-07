بالفيديو … أثار جدلاً بتصريحاته.. نائب رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تشعلل الدوري وهذا جميل

قال نائب رئيس لجنة الحكام السعودية يوسف ميرزا، إن الأخطاء التحكيمية المؤثرة والمهمة هي من تغير سير المباراة وترفع درجة حرارة المباراة والجمهور.
وأضاف ميرزا في تصريحات عرضها برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أن مباراة من غير أخطاء هي غير موجودة ولا أحد يهتم بها أو يتكلم عنها، ليستكمل: “الميزة في الدوري السعودي أن الجدل موجود وهذا اللي محلي الدوري ما دام الدوري مشعلل فهو جميل”.
وتابع: “الفار لا يرجع فيه حكم المباراة بكل لحظة لكن الخطأ الواضح والجلي يدفع الحكم إلى العودة”، مشيراً إلى أن لجنة الحكام تجتمع بشكل مستمر وتنظر في استفسارات وشكاوى الأندية عن أية حالات تحكيمية”.
وأثارت تصريحات ميرزا جدلاً في الأوساط الرياضية والنقاد حيث اعتبرها البعض غير موفقة من مسؤول داخل اللجنة.
يوسف ميرزا – نائب رئيس لجنة الحكام: برامج التحليل التحكيمي لا تهدف إلى تطوير الحكم وهي موجهة للجماهير.. على الحكم أن يأخذ التوجيهات والتعليمات من لجنة الحكام فقط… الأخطاء التحكيمية هي من ترفع درجة حرارة المباراة والجمهور.. الجدل هو “اللي محلي دورينا المشعلل”!. pic.twitter.com/Q6MPO6GzUK
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 6, 2019