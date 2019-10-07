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أخبار محلية > “أصعب رحيل هو رحيل الوالد”.. محمد بن راشد يستذكر والده بصورة وكلمات مؤثرة
07/10/2019   8:59 ص

“أصعب رحيل هو رحيل الوالد”.. محمد بن راشد يستذكر والده بصورة وكلمات مؤثرة

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نشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة لوالده بمناسبة ذكرى رحيله، مستذكراً إياه بكلمات مؤثرة لقيت تفاعلاً واسعاً.

وقال الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أرفقها بصورة لوالده: “في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر ١٩٩٠، رحل راشد بن سعيد آل مكتوم، رحل عن دبي والدها ومهندسها، تصدعت برحيله الكثير من القلوب”.

وأضاف: “لم يصدق الكثيرون أن من كان أباً لهم قد رحل، أصعب رحيل هو رحيل الوالد، يجعلك يتيماً، لأنه كان سبباً في وجودك، في حياتك، في نجاحك، سبباً في وجود وطنك”. وفق”أخبار24″.

“أصعب رحيل هو رحيل الوالد”.. محمد بن راشد يستذكر والده بصورة وكلمات مؤثرة

أخبار محلية
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