“الجهني”: تحسن فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة.. وتوقعات ببرد كثيف على مكة

توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، تجدد فرص هطول الأمطار شمال المملكة وغربها، مبيناً أن فرص هطول الأمطار ستتحسن على المناطق الداخلية خلال الـ 3 أيام القادمة.
وأوضح الجهني، أن حائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض ستدخل ضمن فرص هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن موجة برد كثيف ستضرب منطقة مكة وما بينها وبين الطائف.
ولفت إلى أن هناك توقعات بتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على الكويت والمنطقة الشرقية والرياض، لترتفع معها نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خاصةً في ساعات الليل والصباح الباكر بدايةً من اليوم (الإثنين) وحتى (الأربعاء). وفق”أخبار24″.