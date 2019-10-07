الأخضر ليس الأول.. منتخبات وأندية زارت فلسطين للعب مباريات رسمية وودية

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة الأخضر أمام فلسطين على ملعب فيصل الحسيني بالقدس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ولم تكن مباراة الأخضر مع نظيره الفلسطيني هي الأولى على الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الماضية، لكن سبقها عدة لقاءات أولها كانت عام 2008 حينما التقى الفدائي مع نظيره الأردني في مباراة ودية بمناسبة افتتاح ملعب فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال شرقي القدس.
والتقى المنتخب الفلسطيني منتخبي أفغانستان وتايلاند ضمن تصفيات كأس العالم 2014، كما استضاف نظيره الإماراتي في ملعب فيصل الحسيني في التصفيات اللاحقة أيضاً.
ولعب الفدائي عدة مباريات أخرى رسمية على الأراضي الفلسطينية مع تيمور الشرقية وطاجاكستان وعمان وبوتان والمالديف، قبل أن يخوض العام الماضي مباراتين وديتين أمام العراق وباكستان.
كما واجهت الأندية الفلسطينية على ملاعبها عدة فرق هي الجزيرة والوحدات من الأردن والنصر والسويق وفنجاء من عمان، وكذلك الشرطة العراقي والمحرق البحريني والرجاء البيضاوي.
وفق”أخبار24″.