استقبلت سفارة المملكة لدى تونس، التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني؛ تمهيداً لنقلهما إلى المملكة لإجراء عملية فصل لهما، حيث سخرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول عائلتي الطفلين إلى الأراضي التونسية قادمين من ليبيا.
وقدم والد التوأم السيامي بشير الجميني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إتاحة الفرصة لتلقي ابنيه العناية والاهتمام والرعاية في المملكة.
بدوره شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، على أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
وفق”أخبار24″.