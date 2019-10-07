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أخبار محلية > وزير التعليم: مقطع الكتب الملقاة في حاوية نفايات هدفه هز الثقة في مشروع التطوير الذي تنتهجه الوزارة
07/10/2019   8:47 ص

وزير التعليم: مقطع الكتب الملقاة في حاوية نفايات هدفه هز الثقة في مشروع التطوير الذي تنتهجه الوزارة

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن البعض يهدفون لهز الثقة في مشروع التطوير الذي تسير فيه الوزارة.

وأضاف الوزير أن من أمثال هؤلاء من قام بنشر مقاطع لكتب دراسية ملقاة في حاوية خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل.

وتساءل الوزير: “لماذا لم يذكر ناشر المقطع اسم المدرسة على الرغم من أن الكتب جديدة، فما هدفه؟ ومن يقف خلفه؟”.

وتابع، وفقاً لـ”عكاظ”، بأن معدي هذه المواد والمقاطع ليسوا هواة بل محترفون، داعياً وسائل الإعلام ومتناقلي هذه المقاطع للتنبه لذلك وعدم تمرير هذه المقاطع إلا بعد تقصي الحقائق، لا سيما أن هذه مسؤولية وطنية، وفقاً له.

وكان مقطع فيديو متداول وثق وجود مجموعة من الكتب المدرسية الجديدة من مقررات وزارة التعليم ملقاة في حاوية للنفايات بإحدى المناطق، وأصدرت الوزارة بياناً حينها أعربت فيه عن استنكارها، مؤكدة أنها ستتابع الواقعة لمعرفة من يقف خلفها. وفق”أخبار24″.

وزير التعليم: مقطع الكتب الملقاة في حاوية نفايات هدفه هز الثقة في مشروع التطوير الذي تنتهجه الوزارة

أخبار محلية
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