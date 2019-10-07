نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين: سحب رعدية ممطرة على عدد من المناطق
07/10/2019   8:45 ص

حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين: سحب رعدية ممطرة على عدد من المناطق

+ = -
183

قالت الهيئة العامة للأرصاد في توقعاتها عن حالة الطقس غداً الإثنين تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وأجزاء من منطقة تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

كما يُتوقع أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة، أوضح تقرير الأرصاد أن مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 15 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة. وفق”أخبار24″.

حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين: سحب رعدية ممطرة على عدد من المناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067031.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.