“الاتحاد السعودي” يجري غداً قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين

تجرى صباح غدٍ الإثنين مراسم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.
وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسّمت الأندية المشاركة إلى مستويين، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقا) والأندية صاحبة المراكز الـ 16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول.
وضمّ المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى، إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية والأربعة فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة، وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.
وأكدت اللجنة أن مباريات دور الــ 64 ستُلعب على أرض الفريق الذي سيُسحب اسمه اولاً، مبينة أنه ستجرى قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.