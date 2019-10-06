نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الاتحاد السعودي” يجري غداً قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين
06/10/2019   10:40 م

“الاتحاد السعودي” يجري غداً قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين

+ = -
846

تجرى صباح غدٍ الإثنين مراسم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسّمت الأندية المشاركة إلى مستويين، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقا) والأندية صاحبة المراكز الـ 16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول.

وضمّ المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى، إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية والأربعة فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة، وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.

وأكدت اللجنة أن مباريات دور الــ 64 ستُلعب على أرض الفريق الذي سيُسحب اسمه اولاً، مبينة أنه ستجرى قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.

صورة

“الاتحاد السعودي” يجري غداً قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067003.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.