ستكون معاناة قبيلة الغفران القطرية محور تغطية خاصة أعدتها صحيفة “عرب نيوز” الإنجليزية وتنشرها على مدى أسبوع بدءا من غد الإثنين 7 أكتوبر.
وستنطلق التغطية الخاصة بعنوان The Unforgiven بثلاثة أجزاء من إعداد الصحافي السعودي محمد السلمي في نسختي عرب نيوز الورقية والإلكترونية. وتركز الأجزاء الثلاثة على الخلفية التاريخية، والجوانب الإنسانية، والأبعاد القانونية للجرائم المرتكبة من قبل النظام القطري بحق هذه القبيلة المطرودة من بلادها.
وتشمل التغطية تحقيقاً رقمياً تفاعلياً في هذه المأساة، كما سيتم عرض فيلم وثائقي قصير يوم 10 أكتوبر، وقد عمل فريق “عرب نيوز” على توفيره باللغتين الإنجليزية والعربية (وستحمل النسخة العربية اسم “الغفران: بأي ذنب هُجرت؟”).
وقد وافق عدد من وسائل الإعلام على نشر هذه التغطية نقلا عن “عرب نيوز” وعلى ترجمة هذه التغطية التي تحتوي على مقابلات ومشاهد تلفزيونية وصور غير معروضة من قبل.
ويقول رئيس تحرير “عرب نيوز” فيصل عباس: “إن المشروع كان جزءا من جهود إدارة التحرير المتواصلة التي ترمي إلى شرح منطقة الشرق الأوسط بشكل أفضل للجمهور العالمي الذي لا يجيد اللغة العربية والذي قد لا يكون مدركًا لتعقيدات منطقتنا”.
ويضيف: “إن هذا يصح بشكل خاص بالنسبة لما يتعلق بقضية الغفران. ومن المؤسف أن العالم لا يرى إلا الجانب الاستعراضي النظام القطري، مثل الاستثمارات التجارية والرياضية، لكن قلة هم من يعرفون عن الطرد الممنهج والحرمان من الجنسية الذي تعرض له الآلاف من أفراد الشعب القطري على يد حكامه”.
وابتداء من غد الإثنين، يمكن للقراء المهتمين بهذه التغطية الخاصة زيارة الموقع على الرابط التالي:
www.arabnews.com/TheUnforgiven
وتعتبر “عرب نيوز” التي تتخذ من الرياض مقراً لها ، الصحيفة اليومية الرائدة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط منذ العام 1975.