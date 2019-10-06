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أخبار محلية > “العربية” توقف عمل مكتبها في بغداد وتنشر فيديو للهجوم المسلح الذي تعرض له
06/10/2019   10:22 م

“العربية” توقف عمل مكتبها في بغداد وتنشر فيديو للهجوم المسلح الذي تعرض له

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أكدت قناة العربية أنها أوقفت العمل من مكتبها في بغداد بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له أمس، وما صاحبه من اعتداء على الموظفين وتخريب في الأجهزة.

ونشرت القناة فيديو وثقته كاميرات المراقبة الموجودة داخل المكتب وخارجه، ظهر فيه جنود مدججون بالسلاح وهم يعبثون بمحتويات المكتب ويحطمون بعض الأجهزة.

وذكرت القناة أمس أن الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، الذي نتج عنه إصابة عدد من العاملين.وفق “أخبار 24”.

ويشهد العراق تظاهرات غاضبة ضد الحكومة منذ الثلاثاء الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

“العربية” توقف عمل مكتبها في بغداد وتنشر فيديو للهجوم المسلح الذي تعرض له

أخبار محلية
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