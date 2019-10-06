شاهد.. إمكانيات هائلة لطائرة بدون طيار تستخدمها الأجهزة الأمنية لمراقبة ومسح المواقع الحساسة

عرضت إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بجناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس”، الذي انطلق اليوم (الأحد) بمركز دبي التجاري العالمي، إحدى الطائرات بدون طيار التي تستخدمها الأجهزة الأمنية.
وأظهر مقطع مصور الطائرة بدون طيار والدروع المضادة لها وكذلك جهاز قاطع الإشارة، حيث تستخدم الأجهزة الأمنية بالمملكة تلك الطائرة المزودة بكاميرات للقيام بعملية المسح الأمني للمواقع الحساسة والأمنية.
وبيَّن الفيديو الذي وثقه الإعلامي فهد اللويحق استخدام تلك الأجهزة لجهاز قاطع الإشارة اللاسلكية سواء من الـ”واي فاي” أو الـ”جي إس إم” لحماية كبار الشخصيات الهامة.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “جيتكس”، المقام في دبي خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر 2019، وتعرض من خلاله جديد الحلول التقنية التي تستخدمها.
وفق “أخبار 24”.