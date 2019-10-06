المحمدي: أرفض العمل كمدرب مساعد في الأهلي

أكد صالح المحمدي مدرب الاهلي، أنه سيجتمع مع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي السعودي، لبحث مسألة استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا رفضه العمل كمدرب مساعد.
وقال صالح في تصريحات متلفزة “تجاوزنا المرحلة الماضية، طموحنا كبير، هدفنا المنافسة على اللقب”.
وأضاف “أهلي جدة فريق بطولات ويمتلك كافة المقومات لتحقيق ما يريده خلال الفترة المقبلة”.
وتابع “أنا جاهز للاستمرار، سأجتمع مع الأمير منصور بن مشعل لبحث أمر بقائي من عدمه، لن أكون مساعدًا في أهلي جدة أو غيره”.
ونوه “تسلمت المهمة والأهلي يفتقد بعض الأمور الفنية، عملت على الجانب النفسي وأبعدت بعض اللاعبين الكبار، لأن المرحلة كانت تتطلب ذلك”.
وأوضح “بعض اللاعبين عليهم ضغوطات كبيرة من الجماهير، فضلت إراحتهم وتقبلوا ذلك بعدما تحدثت معهم من أجل مصلحة الفريق”.
وأتم “من المهم أن يسير أهلي جدة في الطريق الصحيح، الفريق يحتاج لجميع اللاعبين وتكاتف الكل من لاعبين وجهاز فني وإداري ودعم الجماهير، سنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم”. وفق”أخبار24″.